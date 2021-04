Cagliari: Cragno negativo, ora attende il via libera

Il Cagliari ritrova Cragno in vista della gara con il Napoli. Il portiere - contagiato dal covid in nazionale - è risultato negativo all'ultimo tampone: ora dovrà aspettare ulteriori visite mediche per avere l'idoneità per il ritorno in campo in allenamento e in partita. Dopo due giornate di riposo per smaltire le fatiche delle tre gare in otto giorni la squadra di Semplici è ritornata al centro sportivo di Assemini per preparare la quintultima tappa della corsa salvezza in programma domenica al "Diego Maradona".

Semplici potrà di nuovo avere a disposizione Nainggolan: il belga aveva saltato la Roma a causa del turno di squalifica. Il mister dovrà pensare invece in questi giorni alla sostituzione di Marin, costretto allo stop dopo il giallo rimediato con la Roma. Per il Cagliari un maggio di scontri fondamentali per rimanere in A. Dopo la sfida con il Napoli il calendario propone il match spareggio con il Benevento. Poi il rush finale con Fiorentina, Milan e Genoa.