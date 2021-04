Aggredito durante una lite a Cagliari, 39enne in ospedale

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Brutale aggressione ieri sera in via Matta a Cagliari. Un cittadino del Bagladesh di 39 anni è stato trasportato in ospedale inizialmente con un codice rosso e poi dimesso con una prognosi di due settimane. Lo straniero, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha avuto una discussione con un 44enne cagliaritano, già noto alle forze dell'ordine: i due erano ubriachi. La lite è degenerata e il 44enne ha aggredito lo straniero colpendolo ripetutamente, a quanto pare, anche con un oggetto contundente. Alcune persone che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e un'ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato al Brotzu, in codice rosso, mentre i carabinieri rintracciavano l'aggressore. In nottata il 39enne, le cui condizioni inizialmente erano apparse gravi, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sarà lui, quindi, a dover presentare una querela contro l'aggressore per far scattare nei suoi confronti la denuncia. (ANSA).