Traffico internazionale di droga, due sardi in manette

Facevano parte di un gruppo criminale criminale specializzato nel traffico di droga dalla Spagna all'Italia con ramificazioni in Sardegna, Piemonte e Sicilia. Fiumi di cocaina, hascisc e anfetamine che finivano nei mercati nazionali. Ci sono anche due sardi tra le nove persone arrestate dai carabinieri del Ros nell'ambito dell'operazione denominata 'Junior' coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Torino.

In carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per svariati episodi di produzione, detenzione e spaccio, con l'aggravante della transnazionalità, sono finiti Paolo Gaviano, 50 anni di Cagliari, e Luca Bassu, di 43 di Orgosolo (Nuoro). I due, secondo quanto accertato dai carabinieri, avrebbero importato la droga che poi veniva smerciata anche nel mercato sardo.