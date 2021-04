Inps, reddito e pensione di cittadinanza a 55mila famiglie

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - In Sardegna reddito e pensione di cittadinanza per 55.524 nuclei familiari.

Sono 111.077 le persone coinvolte con un importo medio mensile di 522 euro. Sono i dati dell'Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza dell'Inps, relativo al mese di marzo.

A livello nazionale, in relazione al primo trimestre del 2021, sono circa 1,5 milioni i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità, pari a 3,4 milioni di beneficiari.

In Sardegna, tra gennaio e marzo, è stato revocato il beneficio a 695 nuclei, con conseguente sospensione e avvio dell'azione di recupero di quanto percepito. (ANSA).