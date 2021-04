Covid: verso provvedimento ristori ambulanti oggi in Aula

Verso l'approdo in Aula con la procedura d'urgenza, nel pomeriggio, di un provvedimento da 3 milioni per ristori destinati ad ambulanti, mercatali (che non vendono alimentari) e giostrai che non sono stati coperti dalle precedenti misure anti-Covid, gli stessi che una settimana fa hanno manifestato davanti al Consiglio regionale. E' quanto apprende l'ANSA rispetto alla conferenza dei capigruppo ancora in corso.

A questo punto l'ordine del giorno odierno, la continuazione dell'esame del ddl sugli staff della Giunta, potrebbe slittare direttamente a giovedì, considerato che domani in Consiglio regionale sono in programma le celebrazioni di Sa Die. Nella seduta di oggi potrebbero riecheggiare le polemiche sulle dichiarazioni dell'assessore del Turismo Gianni Chessa sui dipendenti pubblici in smart working, mentre uno spazio negli interventi dell'opposizione potrebbe occuparlo il Piano di nazionale di ripresa e resilienza illustrato ieri alle Camere da Mario Draghi e che scontenta la Sardegna.