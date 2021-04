Covid: tende in piazza a Sassari, monta protesta partite Iva

Con la manifestazione "Tende in piazza" i commercianti sassaresi portano per strada la loro protesta e disperazione per le chiusure dettate dalle restrizioni anti covid. Dalle 18 di domani, fino alle 18 di venerdì 30 aprile, gli esercenti del capoluogo e della provincia occuperanno piazza d'Italia montando centinaia di tende.

"Stremati dalle restrizioni dettate dall'emergenza covid, chiediamo attenzione e supporto. Chiediamo di poter tornare a lavorare in sicurezza dopo 14 mesi di sacrifici e difficoltà", spiegano i promotori del comitato Tende in piazza. "Abbiamo atteso a lungo perché comprendiamo la situazione e capiamo l'esigenza di stabilire, almeno inizialmente, delle priorità.

Per questo abbiamo stretto i denti, e abbiamo creduto alle promesse e alle rassicurazioni - affermano - Ora però dopo 14 mesi di sacrifici ci sentiamo in dovere di dire basta. Senza alzare la voce, senza insultare nessuno e ovviamente senza mai ricorrere alla violenza. Diciamo basta, in maniera certamente determinata ma civile e pacifica".

Il comitato raggruppa i lavoratori di ristoranti, bar e negozi all'ingrosso, i produttori locali, gli artisti, i tecnici e gli operatori dello spettacolo, chi lavora nelle palestre e nei centri estetici, i parrucchieri, i commercianti di ogni genere.

Chiedono "la possibilità di lavorare, nel rispetto delle prescrizioni necessarie per contrastare il diffondersi del contagio da covid, ristori rapidi e adeguati, l'abolizione del coprifuoco e un dialogo costruttivo che possa portare ad una rimodulazione della misura quanto più possibile funzionale alla ripresa di alcune attività". (ANSA).