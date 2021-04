Covid: stop fiera per ristoranti e hotel "troppe incertezze"

Troppe incertezze legate alle restrizioni anti Covid. E salta, con data da destinarsi, l'appuntamento del 16 e 17 maggio per Ristoamare, la manifestazione dedicata al settore hotel, ristoranti e catering. La decisione è stata presa dalla Rosa dei Venti, società organizzatrice dell'evento.

"Un ulteriore anello di questa catena fatta di produttori, distributori, locali e consumatori che sono stati fortemente penalizzati, ancora oggi non possono fare previsioni" spiega Davide Pisano, amministratore della srl. Nel 2019 al T Hotel di Cagliari l'evento aveva registrato la presenza di 1000 addetti del "fuori casa" che avevano partecipato a degustazioni, seminari e cooking show. Era stata l'occasione per offrire un'esperienza di alternanza scuola lavoro all'istituto alberghiero di Villamar.

"L'edizione 2020, rinviata poi al 2021 aveva già i patrocini del comune di Cagliari, della Regione Sardegna e della Camera di Commercio, più spazi e più aziende, convegni dedicati al rilancio del settore dell'ospitalità in Sardegna - dice Pisano - Una grande perdita non solo non poterla svolgere e non poter programmare, ma anche l'incertezza che riguarda l'inizio della stagione estiva e del lavoro per migliaia di operatori che sono ancora fermi. Alla pazienza si aggiunge la rabbia e l'incertezza, la perdita di posti di lavoro, di tempo e di prospettive per il futuro che non sono compensabili con gli esigui ristori e con una nuova programmazione di aperture - conclude - se si considera che, se tutto dovesse andare bene, si potrebbe ripartire solo a luglio".