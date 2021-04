Cannabis: sit-in a Cagliari, "felici per assoluzione Arezzo"

Per ore hanno manifestato davanti al Tribunale di Cagliari, aspettando la sentenza. Una ventina di persone, rinuite in un sit-in simbolico che ha accomunato assieme un gran numero di gruppi sparsi in varie città italiane, ha accolto con gioia la notizia che il Gup di Arezzo ha assolto, perchè il fatto non sussiste, Walter De Benedetto, l'ex dipendente comunale di 48 anni, colpito da un'artrite reumatoide che era stato accusato di aver coltivato una pianta di cannabis nel giardino di casa.

"Abbiamo manifestato in venti città - racconta Laura Di Napoli, componente del Comitato nazionale dei Radicali italiani - a sostegno di Walter De Benedetto. Abbiamo esultato per la notizia della sua assoluzione. Era quello che ci aspettavamo". Ma la battaglia di coloro che chiedono la depenalizzazione per l'uso personale della cannabis cagliaritani è ancora lunga. "E' la legge nazionale che deve essere cambiata - prosegue - una legge criminogena che riempie le galere di disperati e consegna miliardi di euro alle mafie e alla criminalità".

Al raduno davanti al Palazzo di Giustizia di Cagliari c'erano, oltre ai radicali italiani, una rappresentativa del Partito Democratico con il suo gruppo consiliare, il gruppo consiliare di Progetto comune, i progressiti, i giovani democratici, l'associazione Luca Coscioni, il comitato pazienti cannabis-terapeutica e altre persone.