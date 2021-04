Anziano cade in un pozzo e muore nel Sud Sardegna

Tragedia questo pomeriggio nella zona industriale di Villacidro. Un anziano di 84 anni, Pasqualino Deidda, è morto dopo essere caduto in un pozzo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 12, in località Riu Peis. Da quanto si apprende, l'anziano, che abita a Villacidro, era andato al pozzo per prendere dell'acqua. Aveva già portato in superficie alcuni secchi, poi forse a causa di un malore, oppure per un movimento errato è caduto nel pozzo profondo oltre 10 metri.

E' stato il figlio, dopo aver notato i secchi vicino al pozzo e non vendendo più il padre, ad accorgendosi di quanto accaduto e ha fatto subito scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. I vigili si sono calati dentro il pozzo per recuperare l'anziano, ma ormai non c'era più nulla da fare.