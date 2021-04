Vaccini: consegnate oltre 10mila dosi alla Sardegna

Oltre diecimila dosi di vaccino anti covid sono arrivate oggi in Sardegna. In particolare, sono state consegnate 3.600 dosi di AstraZeneca e 6.500 di Moderna. Si tratta di parte delle oltre 360mila dosi la cui distribuzione a partire da oggi nelle Regioni e nelle Province autonome è stata annunciata dal commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. In settimana nell'Isola sono attese altre 60mila dosi di Pfizer.