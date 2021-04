Staff Giunta: domani in Aula l'articolo chiave del testo

Riprende in Aula domani, a partire dalle 15.30, la discussione del disegno di legge 107 che istituisce nuove importanti figure ai vertici della Regione - come il Segretario regionale e tre dipartimenti - e che prevede nuovi posti per addetti e consulenti negli staff del presidente della Giunta e degli assessori. Il provvedimento ritorna in Consiglio regolarmente, dunque, nonostante la richiesta di un chiarimento in maggioranza soprattutto sulle norme contenute nell'articolo 3 sui dipartimenti.

Anche per questo il presidente Solinas aveva convocato un vertice a Villa Devoto venerdì scorso, poi saltato per altri impegni di alcuni segretari del centrodestra. Il governatore, però, ha preferito non perdere tempo e avviare una serie di incontri bilaterali. Sempre venerdì, per esempio, ha visto il leader dell'Udc Giorgio Oppi e il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci che al tg della Tgr della Sardegna aveva sottolineato la necessità di "unità e coesione all'interno del Consiglio regionale e tra i parlamentari sardi" lanciando un appello affichè "la politica si concentri su questo piuttosto che sulle leggi sugli staff che non danno contributi reali alla Sardegna e son temi divisivi".

Tra le questioni sollevate da Oppi c'è invece proprio il contenuto dell'articolo all'esame dell'Aula da domani. Il 3 attiene ai dipartimenti incardinati presso la presidenza della Regione, strutture di coordinamento delle direzioni generali afferenti agli assessorati. I centristi chiedono però che l'organizzazione non sia verticistica, e che i dg non siano schiacciati dai direttori di dipartimento. Altra cosa: alcuni dati sono da correggere, in particolare quelli relativi alla dotazione finanziaria. In buona sostanza si chiede un quadro chiaro con i costi. I bilaterali potrebbero continuare questo pomeriggio, magari con la Lega visto che il segretario regionale Eugenio Zoffili è in Sardegna. Per fare una sintesi totale, però, non si potrà prescindere da un vertice con tutte le forze politiche del centrodestra al tavolo.

Ma domani nulla impedisce di affrontare quanto meno la discussione generale della norma sui dipartimenti. Approvata la quale, l'iter per il via libera alla legge sarà in discesa. La minoranza, tuttavia, non rinuncia alla battaglia su quella che definisce da tempo "legge poltronificio". Oggi il Progressista Francesco Agus ricorda in un post "cosa occorre fare subito per la Sardegna, anche se la maggioranza continuerà a perdere tempo con il dl 107 che sprecherà sei milioni di euro per aumentare i posti nello staff del Presidente".