Nas in supermercati: 50 test nel Cagliaritano, uno positivo

Una positività è stata riscontrata su un'apparecchiatura pos per il pagamento della spesa. È quanto hanno accertato i carabinieri del Nas di Cagliari durante i contriolli, avviati a livello nazionale, in supermercati e centri della grande distribuzione. Nel Cagliaritano sono stati eseguiti 50 tamponi all'interno dei supermercati e solo in un caso è emersa una positività al coronavirus.

All'interno del punto vendita è stato riscontrato il rispetto dei protocolli anti covid, dal distanziamento vicino alle casse, all'uso di mascherine, al dispenser che eroga il prodotto per far sanificare le mani ai clienti, ma dal tampone sul pos è emersa la positività. Per il titolare nessuna sanzione ma una serie di prescrizioni relative alla sanificazione del locale e delle attrezzature. I controlli e le verifiche da parte degli specialisti dell'Arma proseguiranno nelle prossime settimane.