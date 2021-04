Cagliari, 18 jacarande a dimora in Largo Carlo Felice

Sono iniziati i lavori di sosituzione e messa a dimora di diciotto esemplari di jacaranda nel Largo Carlo Felice. L'intervento, realizzato del Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune di Cagliari, proseguirà anche nei prossimi giorni. La prima attività prevista sarà la cavatura delle ceppaie presenti poi si passerà alla piantumazione degli esemplari adulti di jacaranda. I nuovi alberi avranno un altezza superiore ai quattro metri e una circonferenza al petto di circa trenta centimetri.

"L'attenzione dell'amministrazione comunale per la cura del verde è semrpe forte e continuiamo con il potenziamento dell'allestimento cittadino - commenta il sindaco Paolo Truzzu - Come promesso nelle scorse settimane, ripiantiamo le jacarande tagliate o cavate per essere portate nel vivaio comunale di Corongiu. Ascoltiamo con attenzione i suggerimenti, le critiche e tutto ciò che arriva dai cittadini: le polemiche fini a sé stesse, non fanno bene né a chi le fa, né alla città".