Basket: la Dinamo vince ancora e punta al quarto posto

La Dinamo Banco di Sardegna firma la terza vittoria consecutiva in campionato superando al PalaSerradimigni Reggio Emilia (89-82 il finale) e gettandosi definitivamente alle spalle i fantasmi del covid e della stanchezza fisica e mentale. Con due gare ancora da giocare per concludere la regular season i biancoblu aspettano solo di sapere se entreranno nei playoff dalla quarta o quinta piazza di classifica. Il quinto posto è in cassaforte, ma Venezia, che ha giocato una partita in più, è avanti di soli due punti e in caso di arrivo a pari merito, la Dinamo sarebbe quarta grazie a un +1 nella differenza canestri delle due sfide dirette.

Ieri sera sul parquet di piazzale Segni si è vista una Dinamo dai due volti: imprecisa e poco reattiva nel primo tempo, quando Reggio Emilia si è portata anche a +15, ma implacabile e sicura di sé nella seconda parte di gara, tanto da ribaltare il risultato e portare a casa la vittoria, grazie a un ritrovato Bilan, e a un'altra prestazione super dell'ala lituana Bendzius (25 punti con 7/11 dal campo e 7/7 ai liberi).

"Abbiamo una consapevolezza difensiva mai avuta e in attacco giocatori straordinari", ha commentato coach Pozzecco a fine gara. "Sono un po' dispiaciuto per come abbiamo iniziato la partita perché è stato lo specchio di due allenamenti sotto tono, ma è anche vero che in questo periodo dell'anno è difficile essere freschi mentalmente per avere l'energia giusta e sufficiente e allenarsi con continuità".

Poi una coccola alla stella della Dinamo e un messaggio al mondo del basket italiano: "È vero che io stravedo per Leday, ma sono comunque convinto che l'mvp del campionato debba essere Bilan". Domenica prossima la Dinamo ha in calendario il recupero di campionato contro Brindisi (sempre che i pugliesi siano fuori dalla quarantena covid che ha fermato l'intera squadra) e poi chiuderà la regular season lunedì 10 maggio a Cantù.