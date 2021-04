Alla guida ubriachi sulla Carlo Felice, due arresti

Erano ubriachi, ma nonostante le loro condizioni psicofisiche si sono messi alla guida percorrendo la statale 131: il primo zigzagando al centro della carreggiata, il secondo addirittura contromano. Due automobilisti sono stati arrestati durante la notte dalla Polstrada e dagli agenti della squadra Volante di Cagliari. Entrambi sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, visto che hanno aggredito gli agenti che li stavano controllando.

Il primo episodio è avvenuto alle 21.30 a Sestu. Un poliziotto che percorreva la Carlo Felice ha notato un'auto zigzagare tra le corsie a folle velocità. L'ha inseguita e fermata. L'automobilista, un 51enne di San Sperate, visibilmente ubriaco si è subito scagliato contro il poliziotto, colpendolo con un pugno al volto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante e della Polstrada. Il 51enne è stato portato in Questura e arrestato.

Poche ore dopo Volanti e Polstrada sono dovuti intervenire sempre lungo la Carlo Felice per un'auto contromano. La macchina, condotta da un 37enne che vive nell'Oristanese, è stata bloccata all'altezza del chilometro 13. Anche in questo caso l'automobilista era ubriaco. Nel tentativo di evitare il controllo si è lanciato al centro della carreggiata, ma è stato subito bloccato. Durante queste fasi ha aggredito i poliziotti. È stato arrestato per resistenza e multato per non aver rispettato le norme anti-Covid.