Un raffinato De Maria nella serata dedicata a Liszt

Il Teatro Lirico di Cagliari regala al pubblico - da casa - una monografia su Liszt con i suoi maggiori lavori. Il magnifico e celebre primo Concerto per pianoforte e orchestra ha dato il la, ieri sera, al nuovo appuntamento in cartellone. Nella coinvolgente interpretazione dell'Orchestra del Lirico guidata da Damian Iorio il concerto è stato trasmesso su Videolina e sui canali web del gruppo L' Unione Sarda.

Spazio al tocco virtuosistico del pianista Pietro De Maria che restituisce la ricca tavolozza di sfumature, dalla solennità iniziale agli eleganti arabeschi, all'incanto e al delicato lirismo, in una alternanza tra passaggi brillanti ed energici a momenti più intimistici, fino allo scintillante e animato finale. In assenza del pubblico l'Orchestra si è calorosamente complimentata con il solista con i gesti tipici del gergo orchestrale, ovvero il tintinnio degli archetti sui leggii.

La seconda parte della serata ha regalato pagine di grande suggestione come il famoso poema sinfonico "Les préludes", eseguito da un' attenta e precisa compagine orchestrale, e un altro poema, di raro ascolto, per la prima volta eseguito al Lirico di Cagliari "Tasso. Lamento e trionfo", dedicato al grande poeta. Due graditi ritorni a Cagliari, quello del direttore italo britannico e del solista, l'eclettico artista veneto, per una splendida performance, in attesa di riassaporare l'atmosfera e la bellezza di un concerto con il pubblico in sala. Questa sera la replica alle 18.