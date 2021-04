Traghetti: flop gara per tratta Civitavecchia-Cagliari

Flop per la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima. Come anticipato dall'Unione Sarda Invitalia ha pubblicato l'esito dell'appalto con la mancata aggiudicazione dell'appalto, i cui termini sono scaduti lo scorso 20 aprile, perchè, come si legge nella specifica sul sito dell'agenzia, "non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione".

E in attesa di conoscere l'esito dell'altra gara sulla linea Termoli-Tremiti, i cui termini sono scaduti sempre martedì scorso, e della manifestazione di interesse, indetta dirattmente dal Mita, per la Civitavecchia-Olbia (termine scaduto del 31 marzo), i porossimi bandi riguardano le linee Genova-Porto Torres, con scadenza il 28 aprile, e Napoli-Cagliari-Palermo (29 aprile).