Covid: festa compleanno in club privato, 11 multe a Cagliari

Quindici persone multate, tra i quali i titolari di un bar e di un circolo ricreativo. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale di Cagliari nel fine settimana per far rispettare le norme scattate per frenare la diffusione del coronavirus. In particolare gli agenti hanno effettuato un controllo alle 3 di notte in un circolo ricreativo a Is Mirrionis. All'interno dieci persone stavano festeggiando un compleanno. Per tutti è scattata la sanzione. Multa anche per il proprietario del circolo che sarà anche chiuso temporaneamente. Questa mattina, invece, in un bar a Cagliari sono state multate altre tre persone perché sorprese a consumare bevande al banco, fattispecie vietata in zona rossa: 400 euro di multa e sospensione dell'attività anche per il proprietario.

La polizia locale, inoltre, ha avviato le indagini per individuare gli autori di alcuni video e di alcuni commenti agli stessi filmati sui social, "nei quali si rilevano aspetti che configurano violazioni di carattere penale commesse ai danni del personale della Polizia Locale", intervenuta per far rispettare le norme di prevenzione sanitaria.