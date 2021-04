Colpo salvezza e Cagliari spera ancora, la Roma ancora ko

Il Cagliari continua a credere nella salvezza. E nella direzione della permanenza in A vanno i tre punti conquistati con un gran partita contro la Roma: finisce 3-2 per la squadra di Semplici il match con la Roma, che torna invece dalla Sardegna con un'altra sconfitta. Per i sardi invece una vittoria che permette l'aggancio al Benevento al quartultimo posto in classifica a quota 31 punti (insieme al Torino che però ha due gare in meno).

Per il Cagliari terzo successo di fila: nel primo tempo rossoblù subito avanti con Lykogiannis (4'), ma la Roma pareggia con Carles Perez (27'). Nella ripresa in gol Marin (12') e Joao Pedro (19'), Fazio la riapre con la rete al 24'. La Roma incassa un altro ko con la testa al Manchester per la corsa in Europa League.