25 aprile: celebrazione a Nuoro nel sacrario militare

Nel sacrario militare del cimitero di Nuoro si è celebrata la ricorrenza del 25 aprile. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Soddu, il prefetto Luca Rotondi, il vicesindaco Fabrizio Beccu, il presidente del consiglio comunale Sebastian Cocco e una delegazione dell'Anpi guidata dal presidente provinciale Graziano Pintori.

"In questi momenti particolari per la nostra storia repubblicana causati dalla pandemia - ha detto il sindaco Soddu -, la giornata della Liberazione assume ancora più significato. Il 25 Aprile, che rappresenta la data della memoria, hanno vinto coloro che erano per la libertà e quella libertà l'hanno garantita a tutti. Anche a quelli che la pensavano diversamente, anche a coloro che erano dall'altra parte. Vogliamo celebrare il 25 Aprile con l'auspicio che prevalgano sempre i valori di libertà, di democrazia, di garanzia a chi la pensa diversamente da noi di godere dei diritti più totali. Che siano sempre tutelati i diritti civili e politici, che siano garantite le libertà individuali e il diritto alla celebrazione di queste ricorrenze che rappresentano l'ossatura di uno stato che vuole dirsi democratico".

"Oggi - ha continuato il sindaco - ringraziamo coloro che si sono sacrificati, che si sono battuti e hanno perso la vita, quelli che sono stati trucidati per garantire a noi di essere qui ad affrontare a testa alta le difficoltà che stiamo vivendo.

Con la consapevolezza che se non ci fosse stato quel sacrificio e la vittoria del Fronte di liberazione nazionale, noi qui non ci saremmo stati e non ci saremmo stati in libertà. Auguro che l'anno prossimo - ha concluso Soddu - si possa festeggiare il 25 Aprile nella sua pienezza, in totale condivisione dei valori, dei contatti umani, sociali e di tornare a quella che era la normalità che oggi ci appare come un dono della cui preziosità dobbiamo essere consapevoli".