Vaccini: 12.420 dosi in 24 ore in Sardegna, al via J&J

Sono circa 450mila i sardi che hanno avuto almeno una dose di vaccino. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 12.420 dosi e complessivamente in Sardegna si arriva all'85,6% delle inoculazioni rispetto alle fiale consegnate dalla struttura commissariale che ha annunciato i nuovi target per il 29 aprile: 12.150.

Un'accelerazione che arriverà anche dall'unica dose prevista per il siero Janssen della Johnson & Johnson che è stato distribuito ieri dalla farmacia centrale dell'ospedale del Binaghi a tutti gli hub e centri di prelievo territoriali.

Quasi ultimata la fase della vaccinazione degli over 80 ora si sta procedendo, di pari passo all'ampliamento della platea a cui possono essere somministrati i sieri AstraZeneca e J&J, con le vaccinazioni di Pfizer e Moderna per le categorie fragili, anche se si registrano ancora alcuni ritardi. Secondo una stima su 13 mila vaccini al giorno, l'80% della popolazione sarda, sarà vaccinata - con entrambe le dosi ove previsto - a settembre 2021.

Nel frattempo prosegue la campagna di screening Sardi e sicuri nel nord Sardegna che si conclude nella sola giornata di oggi in 27 Comuni del Sassarese. Continuano inoltre i controlli in ingresso per l'Isola realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ieri sono stati effettuati 1.984 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 875 nell'aeroporto di Cagliari e 291 in quello di Alghero; 605 nel porto di Olbia, 103 in quello di Porto Torres, 55 a Golfo Aranci, 37 a Cagliari e 18 a Santa Teresa di Gallura.