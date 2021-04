Covid: ordinanza Speranza, Sardegna rossa per 15 giorni

La Sardegna rimarrà in zona rossa per 15 giorni. E' quanto prevede l'ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. L'isola quindi - "ferma restando la possibilità di una nuova classificazione" - rischia di restare nella fascia con le misure più restrittive almeno sino al 10 maggio.

L'unica possibilità per la regione di poter anticipare ilo ritorno in fascia arancione o addirittura direttamente in fascia gialla (visto l'Rt attuale a 0.97) è quella di mantenere sotto controllo la curva epidemiologica. Attualmente risulta in linea con altre regioni gialle anche il numero dei casi per 100mila abitanti: 132.