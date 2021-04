Vaccini: mancano dosi, frena somministrazione nord Sardegna

Mancano le dosi di vaccino nel nord Sardegna e la Assl di Sassari è costretta a sospendere il programma di vaccinazione riservando le poche fiale presenti, agli over 80 e ai soggetti estremamente vulnerabili non ancora vaccinati e alla somministrazione delle seconde dosi già concordate.

Gli hub di Sassari, Alghero e Ozieri saranno aperti domani e nei giorni seguenti solamente per la vaccinazione di queste categorie. "A tutte le altre persone assistite, nonostante la precedente programmazione, è richiesto di non recarsi presso gli Hub vaccinali di Sassari, Alghero e Ozieri ma di attendere nuove indicazioni per la riprogrammazione dei loro appuntamenti", raccomanda la Assl.