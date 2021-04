Turismo: al via la stagione del Petra Segreta resort

(ANSA) - OLBIA, 23 APR - Il Petra Segreta Resort & Spa, boutique hotel sulle colline di San Pantaleo a due passi dalla Costa Smeralda, riaprirà giovedì 6 maggio.

Unico Relais & Chateaux presente in Sardegna, il Petra Segreta ospita 25 camere e suite celate in case basse, immerse nella macchia e ispirate agli stazzi galluresi, di cui 10 con piscina privata riscaldata e vista sull'Arcipelago di La Maddalena.

Per la prossima stagione la struttura gallurese punta ad una proposta di esperienze originali pensate per portare gli ospiti a più stretto contatto con la natura, la storia e la cultura dell'isola.

I padroni di casa, l'architetta Rosella Marchese e lo chef Luigi Bergeretto, accolgono gli ospiti in un'atmosfera familiare e rilassata, dove apprezzare la cucina genuina dei ristoranti l'Osteria del Mirto e Il Fuoco Sacro, aperto anche agli esterni, e dove dedicarsi al proprio benessere.

Diverse le esperienze che il resort, che comprende cinque ettari di parco naturale, propone per vivere una vacanza lenta, a misura d'uomo, dove scoprire borghi e tradizioni di una costa che offre molto più dei soliti cliché. (ANSA).