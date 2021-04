Covid: sequestrati 2 mln mascherine irregolari in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - Due milioni di mascherine irregolari sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in Sardegna. La partita di dispositivi di protezione individuale fa parte del carico di 60 milioni sequestrato dalle Fiamme gialle di Gorizia il 30 marzo scorso.

Si tratta di mascherine Ffp2 ed Ffp3 di produzione cinese che, dagli accertamenti eseguiti, sono del tutto carenti dei requisiti necessari per essere definiti dispositivi di protezione. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risulta essere dieci volte inferiore rispetto a quanto dichiarato dal produttore.

Le mascherine erano state inviate in Sardegna dall'ex commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. "Erano destinate principalmente alla sanità, al trasporto pubblico locale e ai servizi essenziali - ha detto all'ANSA il direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Belloi -, appena ricevuta la richiesta di sequestro dalla Guardia di finanza, avendo la tracciatura completa dei dispositivi, le abbiamo ritirate tutte. Sono circa due milioni e adesso si trovano nell'hub della Fiera di Cagliari". (ANSA).