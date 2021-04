Covid: assessore Nieddu, rossi per l'Rt di 14 giorni fa

"Rossi per altri sette giorni perché nella prima delle ultime due settimane trascorse in zona rossa l'Rt è stato a 1.29 e solo nella seconda è sceso a 0.98, ma il Dpcm prevede che si mantengano per 14 giorni i valori della zona in cui si approda". Dopo aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza, l'assessore della Sanità della Regione Sardegna Mario Nieddu spiega all'ANSA i motivi per cui da lunedì l'Isola non si colorerà di arancione.

"Ciò che ci sta condannando - ribadisce - è ancora una volta l'indice di contagiosità, per il resto abbiamo valori migliori di chi andrà in zona gialla". Questa, conclude Nieddu, "è la riprova che il sistema di zonizzazione basato sul calcolo dell'Rt va cambiato perché non è corrispondente alle caratteristiche reali delle situazioni epidemiologiche delle Regioni".