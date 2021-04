Barista trovato morto in casa a Sassari, è omicidio

Antonio Fara è stato ucciso. Il barista sassarese di 47 anni trovato morto questa mattina nel suo appartamento al piano terra di una palazzina di via Livorno, al centro di Sassari, è stato ammazzato con una botta alla testa. La conferma arriva dai rilievi dei carabinieri del Ris arrivati da Cagliari e da una prima ricognizione del medico legale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Sassari. "Allo stato attuale possiamo dire che si è trattato di un omicidio - ha detto il capo della Procura Gianni Caria, che coordina l'inchiesta affidata al pm Porcheddu - siamo in una fase molto delicata delle indagini e non possiamo rivelare altri particolari".

Il corpo di Fara è stato trovato questa mattina in un lago di sangue nel suo appartamento, con una profonda ferita al capo. Un nipote aveva chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, visto che lo zio non si era presentato al bar pasticceria di via Luzzati che gestisce da qualche anno, e non rispondeva né al telefono, né al citofono. La porta d’ingresso era chiusa dall’interno, mentre un portoncino secondario che dà su un cortile interno è stato trovato spalancato. I carabinieri stanno seguendo una pista ben precisa e in serata hanno setacciato alcuni centri di accoglienza per senza tetto. Al momento non risultano ufficialmente indagati.