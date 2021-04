Volotea rinnova la flotta e base a Cagliari 2 Airbus A320

Con l'arrivo dei 2 Airbus A320 con una capienza di 180 posti, Volotea riconferma i suoi investimenti in Sardegna. Il vettore low cost, che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha accelerato il processo di rinnovo della sua flotta per l'estate 2021 diventando una compagnia totalmente Airbus: ne ha già 15 e potrà aggiungerne altri 4 in funzione della domanda last minute.

Per la prossima stagione estiva Volotea scende in pista a Cagliari - dove ha una delle sue basi operative - incrementando del 33% il volume di posti in vendita presso lo scalo rispetto alla Summer 2019 e del 78% sulla Summer 2020. Quindici le rotte per l'estate 2021, 8 domestiche (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 7 verso l'estero (Nantes, Bordeaux, Tolosa, Marsiglia, Lione, Strasburgo in Francia e Praga in Repubblica Ceca).