Vaccini: Oristano, da venerdì somministrazione ai 'fragili'

Prendono venerdì 23 aprile, al Centro vaccinale di Oristano, nel nuovo Palazzetto dello Sport di via Morosini, le vaccinazioni dei soggetti ad elevata fragilità. Le persone che rientrano in questa categoria saranno convocate telefonicamente dagli operatori Ats-Assl Oristano, che daranno loro l'appuntamento per fare il vaccino. Insieme alle persone con disabilità grave o estremamente vulnerabili potranno essere chiamati anche i familiari conviventi e i caregiver che dovranno compilare un'autocertificazione disponibile sullo stesso sito.

I soggetti che, pur avendo un codice di esenzione per patologia, non rientrano nelle categorie ad elevata fragilità, potranno invece manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul "Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-covid-19 della Regione Sardegna", se nati fino al 1957, a partire dalle 12 di giovedì 22 aprile. A seguito della registrazione, i cittadini riceveranno un sms con indicazione dell'ora e del luogo in cui presentarsi per effettuare la vaccinazione.