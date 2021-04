Vaccini: 13.622 dosi in 24 ore, è record per la Sardegna

Nuova accelerata nella campagna di vaccinazione in Sardegna: ieri sono state somministrate nei vari hub dell'isola 13.662 dosi (circa 2500 in più rispetto al giorno precedente).

Salgono così a 423.162 le dosi inoculate in Sardegna, a fronte delle 516.700 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale - aggiornata a questa mattina - dell' 81,9%(la media italiana è dell'82,6)%.

Ieri erano state consegnate oltre 60mila dosi di vaccino: 43.290 di Pfizer, 5.500 di Moderna e 12.650 di AstraZeneca. Per oggi è atteso l'arrivo dei primi vaccini Jhonson&Jhonson anche nell'isola.

In particolare - secondo i dati del report del governo - in Sardegna sono stati somministrati 129.121 vaccini agli over 80; 56.851 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 20.530 dai 60 ai 69 anni; 88.829 dosi ad operatori sanitari e sociosanitari; 35.262 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 36.900 ai soggetti fragili e caregiver; 17.528 ad ospiti di Strutture residenziali; 10.662 al Comparto Difesa e Sicurezza; 22.135 al personale scolastico; 5.344 nella categoria "Altro".