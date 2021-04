Per prima volta una sarda nell'Ordine architetti nazionale

Tiziana Campus, presidente dell'Ordine degli architetti di Sassari, entra nel Consiglio nazionale della categoria con record: è stata la più votata in Italia. Con 371 preferenze ha superato il presidente uscente Giuseppe Capochin. Un lavoro di squadra con le 4 presidenti degli altri Ordini, Teresa De Montis (Cagliari), Laura Del Rio (Nuoro) e Patrizia Sini (Oristano), che hanno promosso e sostenuto la sua candidatura. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri in serata dal ministero della Giustizia.

Le presidenti - la Sardegna è l'unica regione ad avere tutti gli ordini provinciali presieduti da donne - non nascondono la loro soddisfazione. È la prima volta dal 1948 che l'Isola ha una rappresentanza al tavolo di Roma. "Abbiamo lavorato sin da subito a costruire questa candidatura e insieme ci siamo impegnate fino all'ultimo con grande compattezza e serietà - spiegano - La sfida non era affatto semplice ma abbiamo dimostrato che l'unità di intenti assieme alla trasparenza nei rapporti è vincente. Siamo l'ennesima dimostrazione che quando si fa rete senza giochi di potere, ma avendo come unico obiettivo quello di valorizzare e continuare a far crescere la categoria degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, si raggiungono importanti obiettivi".