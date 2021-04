Lirico Cagliari: sabato 24 concerto nel segno di Liszt

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - Nel segno di Liszt il concerto al Lirico di Cagliari in programma sabato 24 aprile. Al piano Pietro De Maria, sul podio Damian Iorio.

Un altro appuntamento a porte chiuse, stavolta con un programma dedicato a Liszt. Il Teatro Lirico di Cagliari propone una serata di musica senza il pubblico in sala, con un concerto sinfonico che sarà diffuso, in diretta televisiva e sui canali web del Gruppo L'Unione Sarda, il 24 aprile alle 21 e in replica il 25 alle 18.

L'appuntamento segna il ritorno sul podio del teatro cagliaritano guidato da Nicola Colabianchi di Damian Iorio, direttore e violinista inglese, che ha lavorato nei principali teatri e festival italiani ed esteri. Dirigerà per la terza volta l'Orchestra del Teatro Lirico.

In programma una interessante monografia sul compositore ungherese, assente da tempo dal Lirico. Apertura con il celebre primo concerto per pianoforte di Liszt affidato alle mani preziose di un virtuosista come Pietro De Maria, l'eclettico artista veneto definito dalla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" come un pianista dallo stile "così tecnicamente perfetto che ci ricorda il giovane Pollini".

Per De Maria è la quarta volta sul palco del teatro cagliaritano. A seguire due dei poemi sinfonici, il più celebre "Les préludes" e l' altro di raro ascolto "Tasso, Lamento e trionfo", che narra la vita del celebre poeta.