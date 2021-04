Battaglia vinta per malati terminali, riapre Hospice Nuoro

A due settimane dalla chiusura per mancanza di personale, a partire da lunedì 26 aprile riaprirà l'Hospice dell'ospedale Cesare Zonchello di Nuoro, servizio essenziale di sostegno per i pazienti terminali e per le loro famiglie. Lo ha annunciato oggi la commissaria straordinaria dell'Assl, Gesuina Cherchi. Una risposta che arriva a tre giorni dalla rivolta del territorio contro la chiusura. Amministratori, associazione di pazienti, privati cittadini avevano dato vita a una manifestazione partecipata nel parco dell'ospedale nuorese, che poi si era spostata sul web con i sindaci di tutta la Sardegna ad invocare la riapertura della struttura.

Protesta alla quale aveva risposto a stretto giro il commissario dell'Ats Massimo Temussi, sollecitando una relazione dettagliata sull'organico del reparto. "Ci sono due medici, sette infermieri, tre oss e due psiconcologhe: con questi numeri altre strutture sono operative, anche l'Hospice di Nuoro deve riaprire", queste le sue parole. Da quanto si apprende, ai due medici già presenti nel reparto si dovrebbe aggiungere a giorni un terzo professionista, già in organico ma assente da lungo tempo.

La vicenda era finita anche in Procura con un esposto della parlamentare Mara Lapia (Cd), secondo la quale "la sospensione dei ricoveri all'Hospice di Nuoro non è solo uno schiaffo alle sofferenze dei malati in fine vita e ai loro familiari, ma si configura come una violazione della legge 38 del 2010 che inserisce le cure palliative tra i livelli essenziali di assistenza".