Auto tampona un pullman sulla 131, un ferito grave

Incidente stradale questa mattina lungo la Statale 131 all'altezza del bivio di Nuraminis. Un uomo di 63 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu dopo che la sua auto ha tamponato un pullman dell'Arst.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Per cause ancora da accertare la Mercedes condotta dal 62enne ha tamponato violentemente il mezzo pubblico. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia stradale di Sanluri e di Cagliari e delle ambulanze del 118.

Viste le condizioni del ferito è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale con assegnato in codice rosso per dinamica, non sarebbe in pericolo di vita nonostante l'auto a bordo della quale viaggiava nell'impatto è andata distrutta.

Tra i passeggeri nel pullman non risultano feriti o contusi. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.