2 medici per 7mila abitanti, a Oliena situazione "esplosiva"

Due medici di base su una popolazione di 7mila abitanti che ne richiederebbe almeno cinque, quanti erano fino a sei mesi fa, quando due professionisti sono andati in pensione e uno è deceduto. Da tempo il sindaco di Oliena Bastiano Congiu denuncia la situazione a tutti i livelli istituzionali ma ai cittadini ai piedi del Corrasi, per i quali avere anche solo un'impegnativa per una visita urgente è diventato un percorso a ostacoli, non è mai arrivata una risposta.

I bandi attivati dall'Ats non hanno portato a nulla, ancora una volta il sindaco ha prenso carta e penna e ha scritto al prefetto di Nuoro Luca Rotondi, e per conoscenza all'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, al commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi e alla commissaria della Assl barbaricina Gesuina Cherchi. Alla comunicazione sono state allegate un migliaio di firme raccolte da un comitato spontaneo.

"Tante promesse e rassicurazioni ci sono state fatte ma per il momento sono solo parole che non hanno avuto riscontri - spiega il primo cittadino - Così a Oliena la situazione sul fronte dei medici di base rimane esplosiva. Per mesi i cittadini hanno avuto pazienza e comprensione, ma a questo punto sarà difficile per noi placare forme di protesta eclatanti e clamorose. Per questo ho chiesto al prefetto Luca Rotondi di intervenire con urgenza con l'istituzione di un tavolo di discussione, dove siano presenti possibilmente tutti gli organi istituzionali coinvolti".