Vaccini: consegnate oltre 60mila dosi, 43.290 Pfizer

Consegnate oggi in Sardegna oltre 60mila dosi di vaccino: 43.290 di Pfizer, 5.500 di Moderna e 12.650 di AstraZeneca, secondo quanto l'ANSA apprende dall'assessore della Sanità Mario Nieddu. Le fiale Pfizer fanno parte della partita da 1,5 milioni che da oggi saranno consegnate a tutte le Regioni. Le 43.290 dosi serviranno per l'immunizzazione dei fragili.

Nel complesso, le nuove consegne serviranno per raggiungere l'obiettivo delle 17mila inoculazioni al giorno entro fine aprile richieste dal commissario straordinario dell'emergenza Francesco Paolo Figliuolo per toccare le 500mila somministrazioni giornaliere in Italia a fine mese. Giornalmente si viaggia su 11-12 mila inoculazioni.