Tenta di occupare una casa, bloccato dal proprietario

CARBONIA, 21 APR - Ha tentato di occupare abusivamente un'abitazione, ma il proprietario lo ha scoperto. È accaduto questa mattina a Carbonia in via della Vittoria.

Un 52enne è stato sorpreso dal proprietario dell'appartamento, un pensionato di 67 anni, mentre tentava di forzare la porta d'ingresso. I due hanno litigato, colpendosi reciprocamente, fermandosi solo con l'arrivo dei carabinieri. I militari dell'Arma, riportata la calma, hanno scoperto che poco prima il 52enne aveva tentato di occupare abusivamente l'abitazione.

L'uomo si è giustificato dicendo di aver appreso da altre persone che l'appartamento era libero perché il proprietario era deceduto. In realtà la casa era abitata dal figlio del 67enne, attualmente domiciliato in un altro Comune per ragioni di studio.

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno medicato il 52enne per una ferita alla nuca riportata nella colluttazione con il pensionato, che ha sua volta aveva alcune escoriazioni alle braccia.

Nei confronti del 52enne scatterà sicuramente una denuncia.

