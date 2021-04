Prodi, l'Europa è tornata ma ricerca unanimità è un rischio

(ANSA) - CAGLIARI, 21 APR - "L'Europa è tornata, ma rischia di rimanere bloccata dalla ricerca dell'unanimità: singoli capi di governo non possono bloccare decisioni importanti per la vita di milioni di persone". È stato questo uno dei passaggi principali dell'intervento che Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea, ha tenuto durante il seminario "European Union studies" organizzato dal gruppo Educ dell'Universitá di Cagliari, in collaborazione con l'ateneo di Pécs.

Il professore ha fornito un quadro dello stato di salute dell'Unione Europea, nel contesto internazionale in cui Usa e Cina sono gli attori principali e dopo la Brexit. "La pandemia sta cambiando il ruolo dei governi e questo influirà anche sull'Europa", ha dichiarato Prodi, che ha ricordato come i problemi non siano soltanto economici ma soprattutto politici: "Una sola parola ha bloccato l'Europa: unanimità. E' sempre difficile comporre interessi differenti, ma singoli capi di Stato e di governo non possono bloccare le decisioni che influiscono sulla vita di milioni di persone".

Unione europea decisiva per le giovani generazioni. "Educ ci darà l'opportunità di ripartire anche con gli scambi internazionali e la mobilità di docenti e studenti", ha sottolineato il rettore di Cagliari Francesco Mola. Alessandra Carucci, coordinatrice del progetto, ha illustrato i principali pilastri dell'alleanza tra i sei atenei europei e ne ha rimarcato l'importanza "per rafforzare l'integrazione e la cooperazione della ricerca e della didattica". Per l'Università ungherese di Pécs ha partecipato Agoston Mohay, che ha dichiarato: "L'Europa si trova davanti a grandi sfide e questi seminari di studio sono importanti per approfondire la storia, gli aspetti giuridici ed economici dell'Unione Europea". Stefano Usai, presidente della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche e coordinatore dei lavori, ha raccolto il messaggio di ottimismo lanciato da Prodi e ha concluso: "Il futuro dell'Europa è nella popolazione europea con le proprie competenze e conoscenze, quello che chiamiamo capitale sociale".

