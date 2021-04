Incendio in una roulotte, 62enne muore a San Sperate

Tragedia durante la notte a San Sperate, nell'hinterland di Cagliari. Giuseppe Carta, collaboratore scolastico di 62 anni, è morto intossicato dal monossido di carbonio sprigionato da un incendio scoppiato nella roulotte dove stava dormendo.

L'allarme è scattato intorno alle 22.30, in località Su Mori Is Sinziris, quando alcune persone hanno visto le fiamme e dato l'allarme. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di San Sperate. Il fuoco aveva già avvolto la roulotte e si era propagata a un casolare prefabbricato che si trovava accanto. I vigili del fuoco hanno cercato di spegnere velocemente il rogo, ma solo quando gran parte delle fiamme erano state estinte è stato scoperto il cadavere del 62enne.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Iglesias, competente per territorio e il medico legale. Dagli accertamenti è emerso che il 62enne è morto per le esalazioni del fumo. Probabilmente dormiva mentre la roulotte veniva avvolta dalle fiamme. Al momento le cause del rogo non sono state accertate con precisione, ma è stata esclusa la matrice dolosa.