Covid: casi positivi, scuola primaria chiusa a Sennori

Cala il numero delle persone positive al coronavirus ad Alghero: dai dati che l'Ats ha fornito ieri al sindaco, Mario Conoci, risulta che a fronte di 25 nuovi contagi il totale dei positivi scende a 238, quindici in meno rispetto al giorno precedente. Le persone guarite sono 40, mentre quelle in quarantena sono 160.

A Sennori, invece, in seguito al riscontro di alcuni casi di positività al coronavirus fra il personale in servizio nella scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Sennori, il Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Ats, in stretto contatto con il dirigente scolastico e il sindaco, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza e la quarantena per alunni, docenti ed educatori di tutte le classi della scuola primaria, fino al 28 aprile 2021.

I locali della scuola sono stati già sanificati dall'amministrazione comunale, che ha anche sottoposto a tampone tutti i dipendenti comunali e i collaboratori che lavorano per i servizi scuolabus, assistenza e mensa nella scuola. Tutti i test hanno dato esito negativo. In giornata sono attesi i risultati dei tamponi del personale scolastico, mentre nel pomeriggio saranno effettuati i test sugli alunni delle classi entrati in contatto con i casi accertati di positività al virus.