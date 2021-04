ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna, risalgono casi(303) e 9 morti

(ANSA) - CAGLIARI, 21 APR - Risalgono i contagi da coronavirus in Sardegna, dove si registrano nelle ultime 24 ore anche nove morti (1.330 in tutto). Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 303 nuovi casi contro i 271 di ieri. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza si contano nell'Isola 52.316 positività al Covid-19.

In totale sono stati eseguiti 1.153.053 tamponi, con un incremento di 3.462 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale all'8,7%. Sul fronte ospedaliero, sono 375 (-2) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, 55 (-3) quelli in terapia intensiva.

Intanto oggi sono state consegnate oltre 60mila dosi di vaccino: 43.290 di Pfizer, 5.500 di Moderna e 12.650 di AstraZeneca. Le fiale Pfizer fanno parte della partita da 1,5 milioni che da oggi saranno consegnate a tutte le Regioni. Le 43.290 dosi serviranno per l'immunizzazione dei fragili.

Nel complesso, le nuove consegne serviranno per raggiungere l'obiettivo delle 17mila inoculazioni al giorno entro fine aprile richieste dal commissario straordinario dell'emergenza Francesco Paolo Figliuolo per toccare le 500mila somministrazioni giornaliere in Italia a fine mese.

Salgono a 409.540 le dosi somministrate in Sardegna, a fronte delle 446.110 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale che sale all'88,7%. Un aumento di 11.194 dosi nelle ultime 24 ore.

L'isola si piazza così al sestultimo posto della classifica nazionale (la media è dell'89,5)%.

In particolare - secondo i dati del report del governo - in Sardegna sono stati somministrati 123.991 vaccini agli over 80; 54.551 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 17.637 dai 60 ai 69 anni; 88.678 dosi ad operatori sanitari e sociosanitari; 35.190 al personale non sanitario; 34.099 soggetti fragili e caregiver; 17.431 ad ospiti di Strutture residenziali; 10.653 al Comparto Difesa e Sicurezza; 22.092 al personale scolastico; 5.218 nella categoria "Altro". (ANSA).