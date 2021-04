Vaccini: target Isola 11mila al giorno e 77mila a settimana

Altro sprint delle vaccinazioni in Sardegna che ieri hanno toccato quota 10.597. Si è trattato soprattutto di prime somministrazioni. Ora l'Isola ha inoculato l'86,2% delle fiale disponibili cioè 398.346 su 461.910 consegnate dalla struttura commissariale che ha annunciato proprio oggi di avere assegnato un target giornaliero di somministrazioni a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana. Per la Sardegna occorre arrivare a quota 11.000 dosi giornaliere e 77.000 in sette giorni nella settimana che va dal 16 al 22 aprile: questo significa che l'obiettivo è a portata di mano ma che in soli due giorni la macchina approntata da Ats e Regione dovrà inoculare più vaccini di quelli fatti nei giorni scorsi.

Insomma un'accelerata che potrebbe arrivare anche dalle 11.200 fiale di Moderna arrivate ieri nell'Isola e che dovrebbero essere messe a disposizione dei medici di famiglia per l'attività domiciliare, che però stenta ancora a decollare. Non senza polemiche da parte dei sindacati dei medici sulle modalità di vaccinazione: perplessità che però potrebbero essere superate da un nuovo portale dedicato ai professionisti che potranno prenotare le dosi da inoculare ai propri pazienti.

Altra questione è la chiamata alla vaccinazione per la categoria delle persone "fragili", coloro cioè che hanno una patologia cronica e che risultano avere l'esenzione: per ora non vi è alcuna indicazione sulla loro adesione alla campagna, anche se alcuni reparti e ospedali, come l'Aou di Cagliari e il Brotzu hanno già iniziato a chiamarli. Per coloro, invece, che sono seguiti - nel proprio piano terapeutico - da Ats l'indicazione resta quella di attendere di essere contattati direttamente da Ats o dai centri che li hanno in carico. Secondo il report nazionale sono già stati vaccinati 31.923 soggetti fragili e Caregiver.