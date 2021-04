Vaccini: audio fake a Oristano per dosi senza prenotazione

In queste ore sta circolando un messaggio audio falso, nel quale si invitano le persone ultrasessantenni a presentarsi presso l'hub vaccinale di Oristano per la vaccinazione senza aver effettuato preventivamente alcuna registrazione e prenotazione. Lo fa sapere il servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, precisando che l'accesso all'hub, "a meno di esplicite e limitate indicazioni, è subordinato alla registrazione al Portale regionale dei vaccini e alla ricezione di un sms di convocazione o, come nel caso degli ultraottantenni oristanesi per la giornata di venerdì 23 aprile, alla ricezione della lettera di invito da parte del Comune di Oristano". E' inoltre possibile presentarsi all'hub per il recupero di un appuntamento, "ma - spiega ancora la Assl - solo dopo essersi registrati allo stesso Portale e dopo aver ricevuto l'sms di invito".