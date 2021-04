Superlega: Semplici, non sono d'accordo

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - "Non sono d'accordo con la Superlega". Anche l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici si schiera contro la scelta di costituire un "club" di super squadre a livello europeo con l'adesione delle italiane Juventus, Milan e Inter.

Il Cagliari, anche se non ufficialmente, ha già fatto capire di essere contrario e che chiederà al pari di altre società l'esclusione delle tre big italiane dalla Serie A.

"Prenderanno le decisioni gli organi deputati - ha risposto Semplici nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Cagliari -. Tutto questo è importante per il futuro del calcio, anche se io in realtà sono concentratissimo sul presente e sulla mia squadra". (ANSA).