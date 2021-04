Covid: verso via libera Consiglio ai 73 mln per i ristori

E' ancora in fase di discussione generale l'esame del disegno di legge della Giunta che stanzia 73 milioni di euro per i lavoratori e le imprese che più hanno pagato la crisi economica legata alla pandemia. I lavori sono stati sospesi dal presidente del Consiglio Michele Pais e riprenderanno alle 15.30 con gli interventi dei capigruppo prima della votazione del passaggio agli articoli. Il testo di tre articoli dovrebbe essere approvato oggi stesso.

I 72,9 milioni sono così divisi: 37 milioni per i contributi una tantum da settemila euro a lavoratori con o senza partita Iva, 33 milioni per lo scorrimento delle graduatorie legate al fondo Resisto, altri due milioni per il sistema cooperativo.

Contestualmente saranno discussi due ordini del giorno: uno per non ledere i diritti dei Comuni per quanto riguarda la rimodulazione dei progetti sui cantieri Lavoras, l'altro che impegna la Giunta a intervenire su tutte le categorie non contemplate dal ddl che stanzia i 73 milioni. Di seguito si proseguirà con la legge sugli staff di cui sono già stati discussi gli emendamenti al primo articolo.