ANSA-IL-PUNTO/COVID: target Sardegna 11mila vaccini al giorno

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - La Sardegna continua ad accelerare nelle vaccinazioni, che ieri hanno toccato quota 10.597. Si è trattato soprattutto di prime somministrazioni. Ora l'Isola ha inoculato l'87,2% delle fiale disponibili, cioè 402.768 su 461.910 consegnate dalla struttura commissariale che ha annunciato proprio oggi di avere assegnato un target giornaliero di somministrazioni a ciascuna Regione da rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana.

Per la Sardegna occorre arrivare a quota 11.000 dosi giornaliere e 77.000 in sette giorni nella settimana che va dal 16 al 22 aprile: questo significa che l'obiettivo è a portata di mano ma che in soli due giorni la macchina approntata da Ats e Regione dovrà somministrare più vaccini di quelli fatti nei giorni scorsi. Insomma un'accelerata che potrebbe arrivare anche dalle 11.200 fiale di Moderna consegnate ieri nell'Isola e che dovrebbero essere messe a disposizione dei medici di famiglia per l'attività domiciliare, che però stenta ancora a decollare.

Inoltre il portale per la richiesta dei vaccini è operativo per i medici di base che potranno somministrarli a domicilio o nel loro studio: 13 punti di ritiro tra cui scegliere per avere il siero. Basta specificare il numero delle dosi da utilizzare e il tipo di richiesta (prima vaccinazione, richiamo, approvvigionamento hub, trasferimento interno per compensazioni ordini). Secondo le linee guida del 24 marzo i professionisti che desiderano inoculare nello studio devono avere determinati requisiti, tra i quali la doppia sala d'attesa o due sale visita, un assistente-collaboratore e l'infermiere, oltre, naturalmente, al frigo per custodire le dosi.

Intanto, però, risale la curva dei contagi. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 271 nuovi casi contro i 199 di ieri. Si registrano anche tre decessi (1.321 in tutto). Complessivamente sono 52.013 le positività al Covid-19 accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.149.591 tamponi, con un incremento di 3.750 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale al 7,2%. Sul fronte ospedali, sono 377 (+10) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, 58 (-3) quelli in terapia intensiva. (ANSA).