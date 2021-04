Vaccini: V-day a Oristano, 1.200 richiami agli over 80

All'ospedale San Martino di Oristano si è replicato ieri il vax-day, dedicato ai richiami dei 1200 ultraottantenni residenti in città che lo scorso 28 marzo avevano ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Nel corso della giornata sono state somministrate complessivamente 1186 seconde dosi e 14 prime dosi, inoculate alle persone inserite nelle liste di riserva. I 14 ultraottantenni che, per diversi motivi, hanno mancato l'appuntamento di ieri potranno recuperarlo venerdì 23 aprile, quando all'hub di Oristano (Nuovo Palazzetto dello Sport, via Morosini) sarà vaccinata l'ultima tranche degli ultraottantenni residenti o domiciliati in città.

Ancora una volta l'evento ha messo in moto un'imponente macchina organizzativa: otto postazioni dislocate nei locali dell'ex Pronto Soccorso più un punto drive-in, per la vaccinazione a bordo dell'automobile delle persone non deambulanti. "Ringraziamo medici, infermieri, assistenti sanitari e tecnici che hanno assicurato la perfetta riuscita del secondo vax-day nonostante il maltempo - ha sottolineato la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras - Un grazie va anche al Comune di Oristano, alla Polizia Locale e ai volontari di Protezione Civile delle associazioni Lavos e Prociv Arci, che hanno presidiare gli accessi e i percorsi esterni e interni garantendo un ordinato afflusso dei partecipanti".

Intanto la campagna vaccinale degli over 80 nella città di Oristano si avvia a conclusione: venerdì 23 aprile, dalle 9 alle 14, al Palazzetto dello Sport si terrà un nuovo appuntamento dedicato agli ultraottantenni oristanesi non ancora immunizzati, che riceveranno una lettera di prenotazione consegnata dai volontari della Protezione Civile e, nelle frazioni, dal personale della Oristano Servizi.

Alla giornata potranno partecipare anche le persone di 80 o più anni (nati nel 1941 o negli anni precedenti) domiciliate in città o che, pur essendo residenti a Oristano ma assenti in casa al momento della convocazione o per altri motivi, non hanno ricevuto la lettera d'invito: queste potranno recarsi al Palazzetto dello Sport dalle ore 17 alle ore 19. Nel caso in cui le persone invitate non potessero partecipare all'evento di venerdì 23 aprile potranno recuperare l'appuntamento in un'altra giornata registrandosi, se non l'hanno già fatto, al Portale regionale dei vaccini (vaccinocovid.sardegnasalute.it). Le persone non trasportabili dovranno invece comunicare la loro condizione al personale che recapiterà loro la lettera, per poter essere successivamente vaccinate a domicilio.