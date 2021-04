Transizione energetica Pmi, White Energy partner Esi Europe

White Energy Group, società di servizi energetici con sede a Cagliari e Verona, diventa partner del Consorzio Esi Europe, una rete europea finanziata dal programma Horizon 2020, che punta a creare le condizioni più adatte per consentire il passaggio delle piccole e medie imprese dalle vecchie tecnologie a quelle più moderne ed efficienti nella transizione energetica. Il Consorzio, infatti, ha appena lanciato 'GoSafe with ESI', un nuovo brand operativo in Italia, Portogallo e Spagna. Una soluzione integrata "chiavi in mano" rivolta principalmente alle Pmi, per favorire l'inserimento di nuove tecnologie che rendano più efficienti le proprie aziende con la garanzia dei risparmi finali.

Si tratta di un contratto standardizzato di installazione, con garanzia di prestazioni e accompagnato da un'assicurazione dei risparmi garantiti. 'GoSafe with ESI' mette in atto meccanismi standardizzati e con validazione di parte terza per creare fiducia tra clienti, fornitori di tecnologia e banche, riducendo quindi il rischio percepito degli investimenti in efficienza energetica. Nell'ambito dell'accordo sottoscritto nei giorni scorsi con il Consorzio Esi, White Energy diventa il fornitore di tecnologia di questi progetti, ossia il punto di riferimento con il know-how necessario per le finalità del programma.

"È un ulteriore riconoscimento in termini di competenze e professionalità da parte di esperti e operatori qualificati del settore quali F.I.R.E., coordinatore per l'Italia, e BASE, agenzia per l'energia sostenibile con sede in Svizzera e coordinatore generale del Consorzio - sottolinea Gianluigi Mele, ad di Weeg -. White Energy propone e investe direttamente in progetti di efficienza energetica in ambito industriale e civile, attraverso un approccio innovativo, che unisce forti competenze nel settore dell'efficienza energetica a competenze nelle aree IT, IoT ed Energy Intelligence è per questo è stata selezionata in Italia per far parte del progetto".