Scrittori in streaming e in presenza per il Festival Éntul

Scrittori in rete e in presenza con il Festival Éntula, dal 23 aprile a dicembre in Sardegna: tra i protagonisti della nona edizione Sandro Veronesi e Nicola Lagioia, Donatella Di Pietrantonio, il siriano Zeyn Joukhadar, Nadeesha Uyangoda e Viola Ardone. È fitto il carnet di appuntamenti del festival letterario diffuso organizzato da Liberos, che inizia proprio nella Giornata mondiale del Libro, venerdì 23 aprile alle 18, in diretta streaming su Facebook e Youtube con cinque autori a confronto coordinati dalla giornalista Paola Pilia.

La parola a Alessandro De Roma con "Nessuno resta solo" tra contrasti generazionali e pregiudizi borghesi; Ciro Auriemma che ne "Il vento ci porterà" racconta un amore complicato e ineluttabile; Roberta Balestrucci Fancellu con la graphic novel "Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle" sulla vita e la passione per l'astronomia della celebre scienziata; Roberto Delogu con il noir "Blackout" e la giovane Valeria Usala con il suo romanzo d'esordio "La Rinnegata".

"Un anno fa, nessuno avrebbe scommesso che saremmo riusciti a fare il festival in presenza, eppure tutta l'estate abbiamo presidiato le piazze della Sardegna, rassegnandoci all'online solo in autunno", racconta Francesca Casula dell'associazione Lìberos, che aggiunge: "Ora partiamo con più di un vantaggio: sappiamo cosa può succedere e siamo pronti a immaginare nuovi e diversi scenari". Viaggio nell'Isola sul filo delle storie con Éntula che proseguirà fino a dicembre con incontri dal vivo e in streaming in una trentina di località, sposando turismo e cultura: oltre alle ormai storiche Fonni, Fordongianus, Turri e Valledoria, ci saranno Cagliari, Macomer, Monteleone Rocca Doria, Nulvi, Nuoro, Oristano, Ploaghe, Porto Torres, Sarule, Sassari, Serri, l'Unione dei Comuni della Barbagia e Villanovaforru, e ancora Baunei, Urzulei e Villagrande Strisaili.