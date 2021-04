Romano Prodi in diretta streaming all'Università di Cagliari

Romano Prodi è già stato ospite di UniCa nel 2016 quando, invitato dall'ex rettrice Maria Del Zompo, partecipò all'inaugurazione dell''anno accademico. Ora torna per un seminario che lo vedrà protagonista mercoledì 21 aprile alle 10, in diretta streaming sul sito di dell'Università di Cagliari, in occasione dell'evento "European Union Studies" organizzato dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni dell'Ateneo e dal gruppo di lavoro Educ, in collaborazione con l'Università di Pécs. L'ex presidente della Commissione Europea terrà una relazione dal titolo "Europe today and tomorrow".

Dopo l'intervento di Prodi, in mattinata si svolgeranno due sessioni di lavoro parallere sui temi "Economics" e "Europe and the neighbourhood area", altre due nel pomeriggio affronteranno gli argomenti "History and politics" e "Law". Gli eventi organizzati dalla facoltà presieduta da Stefano Usai per i 400 anni dell'Ateneo cagliaritano proseguiranno giovedì 22 alle 10 con il seminario interdisciplinare "Il prisma delle disuguaglianze. Storia, analisi e misurazione di un concetto" e con le quattro sessioni del convegno "I 400 anni della Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche" che, dalle 15.30 del 22 fino alla mattinata del 24 aprile, ripercorrerà le tappe storiche fondamentali degli studi economici, giuridici e politici all'Università di Cagliari.